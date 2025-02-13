Водителей предупредили о тумане на дорогах Ростовской области
В Ростовской области 13 февраля наблюдается туман, на дорогах возможна гололедица. Об этом водителей предупредила Госавтоинспекция по региону.
Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ
В условиях плохой видимости автомобилистам рекомендуется не превышать скоростной режим на дорогах, соблюдать увеличенный интервал между транспортными средствами и отказаться от рискованных маневров, таких как обгон.
Пешеходам следует быть более внимательными при переходе проезжей части.