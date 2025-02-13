Водителей предупредили о тумане на дорогах Ростовской области

В Ростовской области 13 февраля наблюдается туман, на дорогах возможна гололедица. Об этом водителей предупредила Госавтоинспекция по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ Фото: Иван Водопьянов, Коммерсантъ

В условиях плохой видимости автомобилистам рекомендуется не превышать скоростной режим на дорогах, соблюдать увеличенный интервал между транспортными средствами и отказаться от рискованных маневров, таких как обгон.

Пешеходам следует быть более внимательными при переходе проезжей части.

Анастасия Казуков