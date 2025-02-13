В Туве родные бойцов расформированного батальона попросили вернуть их в бригаду

Родственники военнослужащих расформированного четвертого батальона 55-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады (горной) обратились за поддержкой к властям Республики Тыва для возвращения бойцов в состав бригады. Об их встрече с и. о. вице-премьера республиканского правительства Айдысом Сынаа сообщил официальный портал региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Ранее военнослужащие батальона выложили в интернет видеообращение. Они сообщили о том, что подразделение расформировано, а они направлены в 114-ю отдельную мотострелковую бригаду Южного военного округа. Об этом обращении власти проинформировали Минобороны РФ. «Однако хочу напомнить: мы живем в условиях специальной военной операции, решения на передовой принимаются исходя из приоритетов этого времени»,— приводятся в сообщении слова господина Сынаа. И. о. вице-премьера добавил, что глава Тувы Владислав Ховалыг направит уполномоченное лицо в Донецкую Народную Республику.

Войсковая часть 55115 (55-я отдельная гвардейская мотострелковая бригада) дислоцируется в Туве. Большая часть ее личного состава — уроженцы республики.

Валерий Лавский