Крымские аграрии импортозаместили почти всю виноградарскую технику

Аграрии Крыма практически заместили большую часть импортной сельскохозяйственной техники для виноградарства отечественными аналогами. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министра сельского хозяйства региона Дениса Кратюка.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

На XIII международной аграрной выставке «АгроэкспоКрым» господин Кратюк отметил, что все используемое почвообрабатывающее оборудование, а также техника для обработки пестицидами и химикатами отечественного производства. При этом он подчеркнул, что наиболее проблемным аспектом остается недостаток малогабаритной техники, в частности небольших тракторов, способных работать в междурядьях.

На развитие виноградарства и виноделия в 2024 году направили 736,7 млн руб. Средства выделили на закладку молодых виноградников, сооружение шпалеры, а также на приобретение техники и оборудования для виноградников в плодоносящем возрасте.

Анна Гречко