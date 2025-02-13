В Агаповском районе в ДТП с автобусом погибли два человека

Вечером 12 февраля в Агаповском районе в аварии с рейсовым автобусом погибли два человека, сообщает пресс-служба управления Госавтоинспекции по Челябинской области.

По предварительным данным, 64-летний водитель рейсового автобуса «Газ» двигался по дороге «Стерлитамак — Белорецк — Магнитогорск». Выехав на встречную полосу в запрещенном месте, он столкнулся с встречным автомобилем Daewoo Matiz под управлением 36-летнего водителя. В результате ДТП водитель легковой машины и его 32-летняя пассажирка погибли на месте, девочка 10 лет и двухлетний мальчик с травмами доставлены в медицинское учреждение.

Виталина Ярховска