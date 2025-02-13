Промышленное производство в Кузбассе снизилось в 2024 году на 5,4%

В прошлом году индустрия Кузбасса снизила производство на 5,4% к уровню 2023 года, сообщает Кемеровостат. При этом в добыче угля сокращение составило 8,4%, в металлургии — 8,3%. Эти отрасли обеспечивают самые большие объемы отгрузки готовой продукции: угольная — 1,13 трлн руб. из 1,16 трлн руб. всего сектора добычи в Кузбассе, металлургия — 330,16 млрд руб. из 965,5 млрд руб. всей обрабатывающей промышленности региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Увеличили производство в прошлом году такие отрасли кузбасской промышленности как вагоностроение— +17,6% к уровню 2023 года, нефтепереработка и производство кокса, а также пищевая отрасль — +7,2% в обоих случаях. В энергетике производство снизилось на 1,6%, в водоснабжении, водоотведении и обращении с отходами выросло на 1,7%.

Сокращение производства в промышленности Кузбасса происходит с 2022 года, когда оно составило -3,7%. В 2023 году показатель снизился на 2,1%.

Игорь Лавренков, Кемерово