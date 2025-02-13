В Новосибирской области создание центра переработки ОЭЭО оценили в 1,2 млрд руб.

Объем инвестиций в проект по созданию центра по переработке отходов электрического и электронного оборудования (ОЭЭО) на территории Новосибирской области оценивается в 1,176 млрд руб. Срок сдачи определен до 2028 года. По предварительным оценкам, мощность центра составит порядка 36 тыс. т в год, пишет ТАСС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

Как писал «Ъ-Сибирь», соглашение о реализации проекта было подписано в июне прошлого года между властями Новосибирской области, «Российским экологическим оператором» (РЭС) и АО «Акрон холдинг». Договор был заключен на Петербургском экономическом форуме.

В рамках инвестпроекта в регионе также планируется развитие сети пунктов приема ОЭЭО в различных форматах. На данный момент под центр подбирается земельный участок. Ожидается, что его строительство позволит перерабатывать до 80% ОЭЭО в области.

Александра Стрелкова