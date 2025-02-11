В 2024 году на Кубани изъяли 4,5 тысячи литров нелегального алкоголя

Контрольно-надзорные органы Краснодарского края изъяли в 2024 году у предпринимателей 4,5 тыс. литров незаконно произведенного алкоголя. Из них 860 литров оказались контрафактом, заявил на еженедельной планерке в ЗСК глава краевого департамента потребсферы Роман Куринный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

По его словам, сейчас в Краснодарском крае алкоголь продают 12,5 тыс. объектов. По состоянию на 1 января 2025 года лицензии на продажу спиртосодержащей продукции имеют 2837 организаций. В 2024 году департамент получил почти 5 тыс. заявлений на выдачу, продление и переоформление разрешительных документов. В 37 случаях ведомство выдало отказы — в основном, из-за несоответствия лицензионным требованиям, предоставления недостоверных сведений и несоблюдения расстояния по прилегающим территориям.

Спикер Заксобрания Юрий Бурлачко напомнил, что в регионе созданы условия для ведения легального бизнеса и развития здоровой конкурентной среды. По его словам, уже на протяжении нескольких лет власти Кубани предпринимают «серьезные усилия» для того, чтобы исключить возможность попадания в торговые сети недоброкачественной продукции, пресечь незаконный оборот спирта и алкогольной продукции, а также поддержать производителей, гарантирующих высокое качество своего товара.

Александр Орлов