С начала СВО депутаты ЗСК собрали 780 млн рублей на нужды российской армии

Депутаты Заксобрания Краснодарского края всех фракций с начала специальной военной операции на Украине собрали 780 млн руб., которые направили на нужды российской армии. Об этом сообщает пресс-служба ЗСК.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Спикер ЗСК передает российскому военнослужащему ключи от нового автомобиля для выполнения боевых задач

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края Спикер ЗСК передает российскому военнослужащему ключи от нового автомобиля для выполнения боевых задач

Фото: Пресс-служба Законодательного собрания Краснодарского края

Деньги пошли на приобретение теплых вещей, продукты питания, различное оборудование. В Заксобрании отмечают, что сотрудники аппарата кубанского парламента также регулярно перечисляют пожертвования для оказания гуманитарную помощи населению в зоне проведения СВО.

12 февраля председатель ЗСК Юрий Бурлачко, депутаты Андрей Дорошев и Александр Маковеев передали на передовую полноприводный автомобиль «Соболь». Его отправят военным, несущим службу на Херсонском направлении. Машину специально подготовили и оснастили для выполнения боевых задач.

Передавая ключи от автомобиля, Юрий Бурлачко заверил, что депутаты продолжат оказывать помощь вплоть до окончания спецоперации.

Леонид Ломакин