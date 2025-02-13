Жители Кубани стали реже жаловаться на установку сотовых вышек

В 2024 году количество жалоб на установку сотовых вышек сократилось на 6%, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В 2023 году рассмотрено 117 жалоб от граждан и организаций на установку вышек сотовой связи и негативное воздействие электромагнитного излучения от них. В 2024 году количество таких обращений составило 110», – говорится в ответе на запрос.

Были ли в ходе проверок выявлены нарушения предельно допустимого уровня электромагнитного излучения, в ведомстве не уточнили.

В 2020 году в региональное отделение Роспотребнадзора поступило около 3 тыс. жалоб на мигрени и быструю утомляемость из-за вышек сотовой связи, сообщал портал «Кубань-24». Авторы жалоб утверждали, что на их здоровье негативно влияет электромагнитное излучение от антенных конструкций, которых на территории региона несколько тысяч.

«Вышки оказывают некое влияние, как и геомагнитное поле земли, которое присутствует и находится, как любой источник электромагнитной волны будь то электрочайник, провод линии электропередачи. Менее 3% обращений подтверждены лабораторно. Это говорит о том, что источники излучения не оказывают вредного влияния на проживающих вокруг», — рассказывал тогда начальник отдела по надзору за условиями труда радиационной безопасности управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виктор Толоконников.

Наталья Решетняк