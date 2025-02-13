Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жители Кубани стали реже жаловаться на установку сотовых вышек

В 2024 году количество жалоб на установку сотовых вышек сократилось на 6%, рассказали «Ъ-Кубань» в региональном управлении Роспотребнадзора.

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

Фото: Евгений Павленко, Коммерсантъ

«В 2023 году рассмотрено 117 жалоб от граждан и организаций на установку вышек сотовой связи и негативное воздействие электромагнитного излучения от них. В 2024 году количество таких обращений составило 110», – говорится в ответе на запрос.

Были ли в ходе проверок выявлены нарушения предельно допустимого уровня электромагнитного излучения, в ведомстве не уточнили.

В 2020 году в региональное отделение Роспотребнадзора поступило около 3 тыс. жалоб на мигрени и быструю утомляемость из-за вышек сотовой связи, сообщал портал «Кубань-24». Авторы жалоб утверждали, что на их здоровье негативно влияет электромагнитное излучение от антенных конструкций, которых на территории региона несколько тысяч.

«Вышки оказывают некое влияние, как и геомагнитное поле земли, которое присутствует и находится, как любой источник электромагнитной волны будь то электрочайник, провод линии электропередачи. Менее 3% обращений подтверждены лабораторно. Это говорит о том, что источники излучения не оказывают вредного влияния на проживающих вокруг», — рассказывал тогда начальник отдела по надзору за условиями труда радиационной безопасности управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Виктор Толоконников.

Наталья Решетняк

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...