В Александровске бывший депутат лишился поста директора в школе

Экс-депутат думы Александровского округа Марина Зимина сегодня покинула пост директора местной школы. Об этом экс-политик сообщила в своей странице в ВК. По ее словам, у нее закончился срок действия договора, а администрация округа не продлила ей контракт.

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Агентству Ura.Ru школы бывший директор сообщила о намерении оспорить решение в суде, а также предложить работать в учебном заведении в качестве простого педагога. В конце прошлого года издание со ссылкой на краевую прокуратуру сообщало, что госпожа Зимина была отстранена от руководства образовательным учреждением на один год. Поводом для дисквалификации послужила не своевременная выплата зарплаты педагогам гимназии.

Марина Зимина является одним из основных оппонентов администрации Александровского округа. Ранее возглавляла думу Александровска. На выборах 2024 года не смогла переизбираться в окружную думу.