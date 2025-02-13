Бензин и медикаменты подорожали в Ярославской области в 2024 году

Среди непродовольственных товаров лидером роста цен в Ярославской области в 2024 году стал бензин, он стал дороже на 12,3%. Об этом сообщает Ярославльстат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

На втором месте по уровню роста — медикаменты, цена на них в среднем выросла на 11,1%. Дизельное топливо стало дороже на 9,7%. Цены на легковые автомобили, по данным Ярославльстата, за год практически не изменились (+0,4%). Небольшой прирост показали стройматериалы (+1,9%). Некоторые непродовольственных товаров в минувшем году стали дешевле. Ощутимее всего упали цены на персональные компьютеры (-4,5%), телерадиотовары подешевели на 1%, а обувь — на 0,5%. Данные приведены в соотношении декабря 2024 года к декабрю 2023-го.

В среднем цены на непродовольственные товары выросли за год в регионе на 4,7%.

Антон Голицын