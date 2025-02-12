ФАДН представило новый законопроект о НКО, созданных по этническому принципу

Сегодня, 12 февраля, Федеральное агентство по делам национальностей (ФАДН) опубликовало для общественного обсуждения обновленную версию законопроекта о введении новой категории НКО — «национально-культурных организаций». Соответствующие поправки вносятся в федеральный закон «О некоммерческих организациях». В новую категорию, пояснили «Ъ» в ФАДН, планируется включить все НКО, которые были созданы или создаются «по этническому или межэтническому принципу с целью сохранения и развития культуры и защиты этнокультурных прав». Названия таких организаций должны будут включать слово «национально-культурный».

Особые требования установят к учредителям и органам управления таких организаций. Иностранные граждане и физлица, а также лица без гражданства не смогут входить «в коллегиальные органы национально-культурной организации и осуществлять полномочия единоличных органов национально-культурной организации». Новые НКО также не смогут получать «денежные средства и (или) иное имущество от иностранных источников», перечисленных в ФЗ «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». «Зачастую такие организации выступают на территории РФ инструментом реализации интересов стран исхода, их деятельность прямо противоречит курсу нашей страны по укреплению общероссийской гражданской идентичности»,— отметили в ФАДН.

Предыдущая версия законопроекта была обнародована в декабре 2024 года. Она не содержала строгих ограничений на включение иностранных граждан в управленческие органы НКО. Предполагалось также, что «национально-культурные организации» будут вправе получать иностранное финансирование, если «осуществляемая в этих целях деятельность национально-культурной организации не противоречит национальным интересам РФ». Инициатива вызвала бурную общественную дискуссию и подверглась критике со стороны главы комитета Совета федерации по конституционному законодательству Андрея Клишаса.

Эмилия Габдуллина