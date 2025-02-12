В Новороссийске офицера Росгвардии осудили за взятку

Офицера Росгвардии осудили за взятку в размере меньше 10 тыс. руб. Об этом сообщает на своей странице ВКонтакте Новороссийский гарнизонный военный суд.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за корыстных побуждений офицер Росгвардии получил от военнослужащего деньги в обмен на изъятый им дорогой телефон, которым запрещено пользоваться на территории воинской части. Проступок подчиненного от командования он скрыл. Из-за размера суммы менее 10 тыс. руб. суд счел преступление как получение мелкой взятки.

«Учитывая положительные данные о личности подсудимого, наличие смягчающих наказание обстоятельств и отсутствие отягчающих, размер взятки, обстоятельства и общественную опасность содеянного, суд назначил Е. наказание в виде штрафа»,— сообщили в суде.

Приговор по уголовному делу был оглашен в присутствии личного состава. Пока решение суда не вступило в законную силу.

Алена Воробьева