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На технику для центра Минского тракторного завода на базе КГАУ выделили 10 млн рублей

На оборудование и технику для учебного центра Минского тракторного завода на базе Института механизации и технического сервиса КГАУ было выделено 10 млн руб. Об этом «Ъ Волга-Урал» сообщила пресс-служба университета.

В Казанском государственном аграрном университете состоялось открытие учебного центра и подписание соглашения о сотрудничестве между университетом и белорусским ОАО «Минский тракторный завод».

В соглашении отмечается, что сотрудничество направлено на укрепление положительного имиджа предприятия на территории Приволжского федерального округа, что может способствовать увеличению объемов продаж техники, производимой ОАО «МТЗ». Предприятие также организует взаимодействие университета с дилерскими центрами компании. Соглашение будет действовать до 31 декабря 2025 года.

Влас Северин

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