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Жителю Таганрога вручили юбилейную медаль в честь 80-летия Победы

12 февраля, ветерану в честь 80-летия Победы в Великой Отечественной войне вручили юбилейную медаль. Об этом сообщает глава г. Таганрога Светлана Камбулова в своем Telegram-канале.

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Фото: Telegram-канал Светланы Камбуловой

Медали почета, которые утвердил Президент России Владимир Путин, получат все ветераны — участники сражений, труженики тыла и жители блокадного Ленинграда, а также малолетние узники концлагерей.

Один из награжденных таганрожец Дмитрий Гончаров. В 14 лет он ушел на фронт в июне 1944 года в качестве связиста в особый восстановительный батальон. Победу встретил в Германии, после чего окончил строительный техникум.

После войны Дмитрий Иванович более 40 лет работал на Таганрогском авиационном заводе им. Димитрова. Он прошел путь от электромонтера до заместителя директора по кадрам и режиму завода ТАНТК им. Бериева.

Снежана Стодольская

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