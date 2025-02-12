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На набережной Солоницы появятся беседка и фонтан

На набережной реки Солоницы в Некрасовском в этом году пройдут работы по благоустройству в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни». Об этом сообщил губернатор Михаил Евраев.

Фото: Правительство Ярославской области

Фото: Правительство Ярославской области

В прошлом году в Некрасовском уже благоустроили сквер 100-летия Комсомола, где установили современную уличную мебель и организовали видеонаблюдение. На набережной планируется установка фонтана и ротонды для отдыха, а также укладка тротуарной плитки, ограждение и освещение.

Всего в этом году в Ярославской области обновят 27 территорий благодаря федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды». На эти цели направят более 530 млн руб., из которых 320 млн — средства федерального бюджета.

Муниципальные администрации должны завершить подготовку проектов благоустройства до 1 апреля. В настоящее время ведется формирование проектно-сметной документации и ее государственная экспертиза, а также определение подрядных организаций для выполнения работ.

Антон Голицын

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