Флагманский кроссовер CHERY TIGGO 9 уже в ЧЕРИ ЦЕНТРЕ АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ!

Chery Tiggo 9 получил обновленный экстерьер, который подчеркивает его статус флагмана. Передняя часть автомобиля выделяется крупной решеткой радиатора. Скрытые дверные ручки, «парящая» крыша и светодиодная оптика добавляют современности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Кузов Tiggo 9 отличается высоким качеством сборки и использованием современных материалов, что обеспечивает не только привлекательный внешний вид, но и долговечность.

Доступны шесть цветов кузова, включая классические черный, матовый и технологичный серый, искрящийся белый, изумрудный зеленый и небесный синий.

Автомобиль предоставляет потенциальному владельцу первоклассный уровень комфорта и организации внутреннего пространства:

Широкий и вместительный 7-местный салон TIGGO 9 отличается обволакивающим дизайном, который создает ощущение безопасности и комфорта. Элегантная текстурированная под дерево планка на передней панели добавляет изящества в интерьер автомобиля.

Большой объем багажника за счет складывания сидений второго и третьего ряда.

Эргономичные кожаные сиденья с функцией массажа и подогрева создают ощущение первоклассного уюта.

Кресла нового TIGGO 9 выполнены из натуральной кожи и имеют перфорацию, что значительно улучшает воздухопроницаемость и обеспечивает комфорт для водителя и пассажиров во время длительных поездок. Память сиденья обеспечит комфортную посадку, а встроенная опция массажа позволит снять нагрузку с мышц в долгих путешествиях.

Трехзонный климат-контроль позволяет каждому пассажиру настроить температуру под свои предпочтения.

Интуитивно понятная мультимедийная система с сенсорным экраном и голосовым управлением делает каждую поездку удобной и приятной.

В распоряжении водителя «парящий» экран приборной панели (10.3 дюйма), а также 15.6-дюймовый основной экран с разрешением Ultra-HD. Проекционный дисплей отражает данные о движении, ADAS, навигации и прочую информацию. Его можно настроить под водителя, регулируя положение и яркость, что позволяет водить, не отвлекаясь от дороги. В автомобиле предусмотрена функция беспроводной зарядки смартфона, поддержка беспроводного Apple CarPlay / Android Auto, управление голосом, а также система мониторинга состояния водителя. Онлайн-сервисы VK и Яндекс обеспечивают онлайн навигацию с мониторингом пробок и дают доступ к онлайн-музыке, видео, сервисам погоды, играм и новостям.

В TIGGO 9 каждая деталь продумана для вашего комфорта.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба «Авто для Вас» Фото: пресс-служба «Авто для Вас»

Безопасность — это главный приоритет CHERY TIGGO 9. Этот кроссовер оснащен передовыми системами, которые защищают вас на каждом этапе пути.

Интеллектуальная система автоматического торможения предотвращает столкновения, даже если вы отвлеклись.

Камеры 360° и датчики парковки делают маневрирование в городе простым и безопасным.

Контроль слепых зон предупреждает о потенциальных опасностях на дороге.

10 подушек безопасности обеспечивают защиту всех пассажиров.

Используя ультразвуковой радар и камеры кругового обзора, система APA сканирует окружающую среду в режиме реального времени и позволяет безопасно припарковаться в выбранном месте. Система APA с ее точным взаимодействием ультразвукового радара и камер кругового обзора может плавно и безопасно парковаться параллельно, перпендикулярно и по диагонали.

С CHERY TIGGO 9 вы можете быть уверены в своей безопасности и безопасности своих близких.

Если вы ищете надежный и комфортный кроссовер, Chery Tiggo 9 определенно заслуживает вашего внимания. А приобрести данный автомобиль можете в ЧЕРИ ЦЕНТРЕ АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ.

АВТО ДЛЯ ВАС ЮГ

Официальный дилер CHERY

г. Краснодар, ул. Горячеключевская, 2/1.

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