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На 1062 км трассы М4-«Дон» в ближайшее время начнут ремонт путепровода

Масштабный ремонт путепровода на 1062 км трассы М4-«Дон» стартует в ближайшее время. Проводить его будут в два этапа — об этом со ссылкой на слова директора директора ростовского филиала «Автодора» Александра Емельянова пишет «Эксперт-Юг».

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В первую очередь специалисты перекроют движение одну из полос в направлении юга, перебросив движение на встречную полосу. Работы будут вести круглосуточно — в таком формате завершить первый этап планируют летом этого года.

Вторую часть работ намерены выполнить до конца 2025 года. В это время движение вновь переведут на прямое направление с сохранением всех четырех полос. Александр Емельянов отметил, что необходимость ремонта конструкции возникла вследствие увеличившегося траффика. В свою очередь, причиной тому послужило закрытие аэропортов на юге страны.

Дмитрий Ковалевский

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