За год на нацпроект «Жилье и городская среда» в Адыгее выделили 953 млн рублей

В 2024 году объем финансирования национального проекта «Жилье и городская среда» в Адыгее составил 953,45 млн руб. Об этом в своем Telegram-канале сообщил глава республики Мурат Кумпилов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова Фото: Telegram-канал Мурата Кумпилова

В 2024 году в рамках нацпроекта в Адыгее ввели 565,6 тыс. кв. м жилья. Около 800 человек расселили из аварийного жилищного фонда. За год в республике благоустроили 31 дворовую территорию и восемь общественных.

Специалисты также завершили строительство и реконструкцию шести объектов водоснабжения. В течение прошедшего года в Адыгее увеличилась доля населения, которое обеспечено качественной питьевой водой — 88%.

Сейчас завершаются работы в рамках всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды на двух общественных территориях в Майкопе и Адыгейске. Это лесопарковая зона «Мэздах» и парк отдыха.

Алина Зорина