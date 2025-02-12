Группа депутатов Госдумы в ближайшее время планирует внести законопроект о введении в школах оценок за поведение. С таким предложением ранее выступил президент РФ Владимир Путин. Предполагается, что оценка за поведение будет отражаться и в аттестате. Проект нормативного акта имеется в редакции «Ъ-Кубань». Новороссийский психолог Наталья Зиновьева объясняет, почему это важно.

Наталья Зиновьева

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«Я могу только поддержать введение оценок за поведение. В данном случае речь идет о попытке вернуть родителям ответственность за воспитание детей. И это решение должно заставить родителей немного пересмотреть свои взгляды на воспитание.

Сегодня у нас в обществе предостаточно и хамства, и жестокости. И дети приносят это в школу. Порой бахвалятся перед учителями финансовым положением семьи, статусом родителей, подрывая авторитет педагогов и негативно влияя на сверстников. И педагоги пасуют перед этим. В том числе и потому, что любой конфликт сегодня, если попадает в СМИ, раздувается, и нередко учителей делают виноватыми. Часто сами подростки провоцируют педагога, а потом снимают его реакцию на смартфоны. Фактически школа ничего не может сделать с недостойным поведением детей.

Оценка поведения должна маркировать, что хорошо и что плохо, и четко табуировать негативное поведение. Она даст обратную связь родителям, и им придется заниматься своими детьми. В том числе, такие оценки защитят учителей, потому что в случае претензий к ним, родителям не удастся остаться в стороне. Если разгорится конфликт, то при его разборе нужно будет дать оценку и бездействию родителей, почему в течение долгого времени они не реагировали на двойки за поведение. Это будет сигнал того, что в этой семье что-то не так, что нужно разбираться, почему ребенок ищет выход своей агрессии в школе, и чего он не добирает в семье.

Как должны себя вести родители, увидев низкую оценку за поведение? Они должны объяснить ребенку, что в школу он ходит за получением знаний, а свою индивидуальность либо силу он может проявлять в театральном кружке или на секции бокса. При этом родитель должен не просто поговорить с ребенком, а выяснить, откуда берется его агрессия. Но и это еще не все. Нужно помочь ребенку найти направление, в котором он может проявить себя: например, записать его в секцию бокса.

Конечно, критерии выставления оценок должны быть четкими. Должно быть однозначно понято, что оценка снижается, к примеру, за использование нецензурной лексики, за драку. И даже если мальчик подрался за справедливость, а учитель не разобрался и поставил двойки всем участникам — ничего в этом страшного нет. Это тоже повод объяснить: “Мы тебя не ругаем за то, что ты отстоял свою честь. Но ты должен понимать, что, если это произойдет во взрослой жизни, последствия драки могут оказаться более тяжелыми, чем двойка”. Это тоже своеобразный элемент подготовки ребенка ко взрослой жизни.

Думаю, что внесение оценки за поведение в школьный аттестат — правильное решение, потому что это значимая характеристика».