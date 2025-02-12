Росприроднадзор взыскал 2 млн с белгородского свинокомплекса «Мираторга»

Арбитражный суд Курской области удовлетворил иск Центрально-Черноземного управления Росприроднадзора о взыскании с ЗАО «Свинокомплекс Короча» (входит агропромышленный холдинг «Мираторг») 2 млн руб. Об этом сообщили в ведомстве.

В эту сумму оценены задолженность свинокомплекса по плате за негативное воздействие на окружающую среду (НВОС) в 2022 году и пени.

Росприроднадзор направлял компании требование о добровольной оплате НВОС. Однако этого сделано не было, что послужило поводом для обращения в суд.

В феврале 2022 года надзорное ведомство выявило в работе «Свинокомплекса Короча» более 30 нарушений. За это предприятие оштрафовали на 1,8 млн руб., а также обязали его оплатить 908 тыс. руб. экологического сбора за 2020 год.

Алина Морозова