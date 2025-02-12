«Яндекс» настроился на рекорд

«Яндекс» планирует привлечь почти 3 тыс. стажеров в 2025-м. Как рассказали “Ъ FM” в компании, это рекордное количество человек, которое обучит корпорация. По сравнению с 2024 годом их число увеличится на 20%. Среди основных направлений — машинное обучение, аналитика, мобильная разработка. Также будут привлечены студенты нетехнических специальностей, например, для работы в области финансов или маркетинга.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ Фото: Игорь Иванко, Коммерсантъ

Некоторые участники программы привлечения стажеров даже переходили на руководящие позиции, рассказала “Ъ FM” Кристина Симкина из пресс-службы «Яндекса»: «У нас в этом году рекордный наем стажеров, планируем нанять 2,8 тыс. молодых людей. Связано это с развитием существующих бизнесов и ростом компании в целом. Вообще мы очень любим стажеров, потому что из них потом получаются отличные сотрудники, которые хорошо и быстро растут внутри компании, вплоть до позиций топ-менеджеров. Есть и такие примеры. Что важно, ребята с первого дня работают над реальными задачами — от разработки технологий искусственного интеллекта до развития промышленных роботов и автономного транспорта».

В «Яндексе» отмечают, что сейчас почти треть разработчиков — бывшие стажеры. Такой подход делает наем гораздо дешевле, заметила основатель рекрутингового агентства NewHR Кира Кузьменко: «Когда у любой крупной корпорации появляется большое количество вакансий, требуется большой объем регулярного найма, то она смотрит на рынок и оценивает, сможет ли в течение трех лет получать ежегодно по 1,5 тыс., допустим, аналитиков, где их взять, какова емкость рынка и сколько будет стоить приглашение уже квалифицированных людей. Представим, что с учетом потребностей других компаний на рынке нам нужно ежегодно 6 тыс. таких специалистов. Но есть и другой вариант — обучать прямо под себя, проводить стажировки, буткемпы и прочие активности.

Такие программы очень удешевляют наем, стажировка обходится недорого. В ее рамках можно отбирать самых умных и способных людей из разных вузов, снимать самые сливки.

Такого человека легко адаптировать под процесс и заточить его работу под свои задачи. Таким образом компания может позволить себе платить ему нерыночную зарплату. Не буду оперировать никакими цифрами, но в среднем обычно наем через стажировку для бизнеса стоит сильно дешевле. При этом сам факт того, что соискатель проходил стажировку в "Яндексе", — это уже знак качества для многих нанимающих менеджеров. Это, конечно же, суперплюс для ребят, которые выходят на рынок и не имеют ничего за спиной, кроме вуза. Все работодатели хотят видеть какой-то опыт, подтверждение того, что кандидат в чем-то разбирается и у него есть подтверждение, что он прошел отбор».

Тем временем пользователи соцсетей делятся историями о процессе отбора на стажировки в «Яндекс» или на позиции, например, тренера нейросети. Некоторые даже делают из этого мемы: объемные тестовые задания, собеседования, которые состоят из тысячи этапов и все равно приводят к фиаско. Некоторые соискатели всерьез выражают опасения, что тестовые задания — это и есть конечная задача корпорации, а ответы могут быть использованы, например, для обучения моделей с искусственным интеллектом. Впрочем, главный редактор портала ITZineru Сергей Кузнецов сомневается, что это возможно технически:

«На стажировку в "Яндекс" действительно попасть не так просто, как в другие компании, потому что все же нужны какой-то бэкграунд и образование. Но зачастую бывает так, что достаточно и просто прохождения всяких тестовых вещей и собеседований. Если говорить об обучении моделей, то человек неспособен технически сгенерировать такие объемы, которые для этого нужны. То есть обычно это все же исторические данные. Основывать обучение нейросетей на базе ответов даже сотни людей, которые претендуют на стажировку, довольно странно.

Может ли "Яндекс" использовать результаты интеллектуального труда? Да, может. Это стандартная фраза, которую вы найдете в любом договоре, в том числе трудовом.

В популярном у айтишников сериале про Кремниевую долину была история, когда человек внутри компании разработал какой-то софт и потом судился с работодателем. Это довольно частый и распространенный кейс. Поэтому это стандартная оговорка, которая нужна в случае, если "Яндекс" увидит в ответах кандидата что-либо интересное и захочет это использовать. То есть им не придется обращаться за разрешением применить эту информацию в своей рекламной кампании или в каких-либо еще целях».

Как добавляют в «Яндекс», с 2010 года компания приняла свыше 10 тыс. стажеров. 40% из них после обучения остались работать в штате. Размер вознаграждения в период стажировки обсуждается с каждым кандидатом индивидуально, в беседе с “Ъ FM” представители корпорации ответили, что эту информацию не раскрывают.

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Анна Кулецкая