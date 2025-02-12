Как анализировать свои ежемесячные расходы и экономить с приложением СберБанк Онлайн

В современном мире экономия и анализ своих трат очень важны для каждого жителя Удмуртии. Грамотное использование финансов помогает сделать жизнь более комфортной. Приложение Сбербанк Онлайн – удобный инструмент для управления своими. Рассмотрим, какие возможности предлагает приложение для поддержания порядка в вашем бюджете.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ Фото: Эмин Джафаров, Коммерсантъ

Все операции автоматически распределяются между категориями, достаточно указать сумму вашего месячного дохода. Здесь также есть возможность откладывать средства на накопительном счете для будущих крупных покупок. Можно планировать предстоящие расходы, причем не обязательно указывать точные суммы – приблизительные расчеты тоже будут полезны для понимания структуры ваших трат.

Многие пользователи часто забывают о регулярных платежах за подписки на музыку, фильмы, книги и другие цифровые услуги. Раздел «Кошелек» помогает отслеживать такие автоматические списания и при необходимости блокировать их. Также здесь отображаются разовые покупки в интернет-магазинах и сервисах доставки еды. Чтобы получить доступ к этим данным, зайдите в раздел «Кошелек» «Все счета и карты» «Куда привязаны ваши счета и карты». Либо выберите нужную карту, перейдите в «Настройки» «Куда привязаны ваши счета и карты».

Сервис предоставляет удобные инструменты для наглядного представления ваших расходов. Ваши траты делятся на категории:

- Покупки в супермаркетах;

- Транспортные расходы;

- Оплата коммунальных услуг, налогов и других обязательных платежей;

- Прочие платежи.

На диаграммах отображается структура ваших расходов, а также доля каждой категории в общем объеме трат. Сервис может также составить прогноз расходов на следующий месяц, что позволит вам лучше контролировать свой бюджет.

Эти функции помогают держать финансы под контролем и грамотно распределять доходы, избегая лишних трат.

ПАО Сбербанк