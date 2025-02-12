В Сочи водителя с 33 неоплаченными штрафами привлекли к ответственности

Сотрудники ГАИ привлекли к ответственности водителя Hyundai EQUUS, который выехал на полосу встречного движения и не уплатил в установленный срок 33 административных штрафа. Об этом сообщает пресс-служба курортного ведомства в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи Фото: Пресс-служба ГАИ Сочи

В ходе мониторинга социальных сетей сотрудники ГАИ Сочи выявили автомобиль Hyundai EQUUS, за рулем которого находился водитель, нарушивший ПДД. Автомобилист выехал на полосу встречного движения.

При проведении проверки по оперативным учетам специалисты установили водителя транспортного средства и привлекли его к административной ответственности по ч. 4 ст. 12.15 КоАП РФ (выезд на встречную полосу). Автомобилисту грозит лишение прав на срок до шести месяцев.

В ходе проверки сотрудники ГАИ также выяснили, что водитель не уплатил в установленный срок 33 административных штрафа. За это нарушение владельца иномарки привлекли к административной ответственности по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ (неуплата штрафа в срок).

Мария Удовик