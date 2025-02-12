«ФСК Регион» начинает строительство ЖК бизнес-класса на Черниговской улице

Девелопер «ФСК Регион» (входит в группу ФСК) получил разрешение на строительство первой очереди жилого комплекса бизнес-класса «Фордевинд». ЖК будет возводиться на Черниговской улице между Молитовским и метромостом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФСК Фото: ФСК

Как пояснили в компании, первая очередь ЖК будет состоять из шести секций. Три из них, высотой 10, 16 и 20 этажей, спроектированы на едином стилобате. Остальные представляют собой отдельно стоящие трехэтажные урбан-виллы. Суммарно в первой очереди ЖК запланированы 384 квартиры. Сдача первой очереди запланирована на второй квартал 2028 года, всего в проекте застройки ЖК будет три очереди. Инвестиции в весь проект оценены на уровне 30 млрд руб.

«Название жилого комплекса происходит от нидерландского voor de wind, что означает: движение идет попутным ветром. Ветер надувает паруса и ведет корабль к цели, быстро и без препятствий. Тот самый ветер, что гонит волны по реке Оке, вид на которую откроется жителям нового ЖК “Фордевинд”», – пояснил выбор названия первый заместитель гендиректора «ФСК Регион» Роман Капинос.

Иван Сергеев