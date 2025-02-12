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Даниловского охотника будут судить за случайное убийство напарника

В суд направлено уголовное дело в отношении жителя Даниловского района, который обвиняется в причинении смерти по неосторожности на охоте. Об этом сообщили в СУ СК России по Ярославской области.

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

Фото: Алексей Мальгавко, Коммерсантъ

По версии следствия, 6 ноября 2024 года двое жителей района пошли на охоту. Обвиняемый шел впереди погибшего и, поправляя ружье, случайно нажал на спусковой крючок и выстрелил. От полученного ранения второй охотник скончался.

В ведомстве отмечают: обвиняемый не убедился в том, что механизм ружья находится в безопасном положении, чем нарушил требования техники безопасности. Охотник вину признал. Расследование дела завершено, поэтому оно направлено в суд.

Алла Чижова

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