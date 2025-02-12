Брокер «ВТБ Мои Инвестиции» отменяет оборотную комиссию по всем сделкам с ОФЗ

Розничный брокер ВТБ отменяет оборотную комиссию при покупке и продаже облигаций федерального займа (ОФЗ) в течение всего торгового дня, включая утреннюю, основную и вечернюю сессии.



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Предложение доступно как новым, так и действующим клиентам «ВТБ Мои Инвестиции», которые уже инвестируют в ОФЗ или только планируют их покупать, а также активно используют другие инструменты. Условия распространяются также на индивидуальные инвестиционные счета.

«Охлаждение кредитования с конца 2024 года и признаки замедления инфляции подогревают ожидания инвесторов в отношении возможного смягчения денежно-кредитной политики Банка России. Это, в свою очередь, активизирует запрос на покупку длинных облигаций, которые больше других выиграют от потенциального снижения уровня ключевой ставки. Мы видим этот возрастающий интерес, поэтому приняли решение поддержать участников рынка, которые хотят инвестировать вдолгую. Обнуление комиссии за сделки с облигациями федерального займа РФ — уникальное предложение от «ВТБ Мои инвестиции» и отличная возможность для инвесторов диверсифицировать портфель, а также оптимизировать затраты на торговые операции», — отметил руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков.

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