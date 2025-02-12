В 2024 году в Татарстане средняя зарплата в ИТ-сфере достигла 114 тысяч рублей

По итогам 2024 года в Татарстане средняя зарплата специалиста в ИТ-сфере составила 114 тыс. руб. Об этом в ходе заседания комитета по экономике, инвестициям и предпринимательству сообщил замминистра экономики Татарстана Динар Шакиров.

По словам господина Шакирова, количество занятых в ИТ-отрасли — 40 тыс., это составляет 3,3% работающего населения Татарстана.

Кроме того, на российском ИТ-рынке сохраняется напряженная ситуация с кадрами. Особенно остро ощущается нехватка узких специалистов высокой квалификации, а также преподавателей для их подготовки.

Артём Дергунов