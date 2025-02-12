В Тольятти депутаты решают, что делать с заброшенными объектами

В Тольятти в общей сложности насчитывается 25 недостроенных и 9 заброшенных объектов. Вопрос о них был рассмотрен на заседании комиссии по муниципальному имуществу, градостроительству и землепользованию гордумы.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как сообщили в гордуме, среди прочих адресов фигурировало недостроенное здание на бульваре 50 лет Октября, 18а, по которому летом 2024 года вступило в силу решение суда, предписывающее обязать собственника обеспечить круглосуточную охрану объекта и должным образом его законсервировать. Ни охраны, ни забора до сих пор там нет, а собственник объекта ищет на него покупателя.

Также прозвучала информация о кафе-бистро по адресу: ул. Баныкина, 3. Там идет процесс упорядочивания земельного вопроса — после утверждения проекта планировки территории и проекта межевания владелец здания будет вправе вложить в него силы и средства.

Ещё один объект — высотная железобетонная мачтовая опора рядом с домом № 48 по ул. Свердлова. Минувшим летом по решению суда она была передана в собственность муниципалитета как бесхозный объект. Состояние опоры вызывает опасения — если произойдет обрушение, то могут пострадать люди. Экспертизу по данному вопросу пока не проводили, но есть ряд внешних признаков того, что объект надо поскорее демонтировать.

Более подробно вопрос недостроенных и заброшенных объектов планируется рассмотреть на следующей неделе на заседании профильной комиссии и общем заседании думы.

Алексей Алексеев