Нетрезвого водителя без прав повторно задержали в Удмуртии

25-летнего жителя Кезского района в Удмуртии задержали в состоянии опьянения без прав. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, в конце января водителя уже задерживали за аналогичное нарушение

В вечернее время экипаж ДПС остановил автомобиль «ВАЗ-2114». Сотрудники полиции провели освидетельствование водителя на состояние опьянения и обнаружили концентрацию этилового спирта 1,5 мг на литр выдыхаемого воздуха, при норме до 0,16 мг. Правоохранительным органом возбуждено уголовное дело.