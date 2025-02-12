В Астраханской области подросток пойдет под суд за смертельное ДТП

Камызякский межрайонный следственный отдел СУ СКР по Астраханской области завершил расследование уголовного дела о нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека (п. «в» ч. 4 ст. 264 УК РФ), в отношении несовершеннолетнего. Об этом сообщает пресс-служба регионального силового ведомства.

Как выяснилось, в ночь на 15 сентября минувшего года 17-летний фигурант за рулем машины «ВАЗ-21074» протаранил опору линии электропередач в селе Никольское Камызякского района. В итоге погиб 23-летний пассажир этого автомобиля.

Следствие собрало достаточную доказательственную базу. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Павел Фролов