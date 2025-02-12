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Прокуратура Югры проверит Telegram-канал с травлей после постов Мизулиной

Прокуратура Ханты-Мансийского автономного округа (ХМАО — Югры) проверит информацию о неправомерных действиях учащихся школ Сургута. Информация о них была опубликована в СМИ, на ситуацию обратила внимание глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

В ходе проверки надзорное ведомство даст оценку действиям уполномоченных органов в сфере профилактики правонарушений среди несовершеннолетних и проверит, проводили ли образовательные учреждения работу по выявлению и предотвращению конфликтов между школьниками.

По данным Telegram-канала Екатерины Мизулиной, к ней обратились с жалобами школьники из Сургута (ХМАО). Местные учащиеся создали Telegram-канал «Сущности Сургут», в котором размещают фотографии подписчиков, оскорбляют их с использованием нецензурной лексики, публикуют недостоверные сведения. При этом за удаление канала администраторы требуют 20 тыс. руб. Позднее госпожа Мизулина сообщила, что подобные каналы появились и в других регионах страны и высказала предположение, что они могут являться частью «технологичной схемы вымогательства».

Анна Капустина

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