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Водителя с енотами на крыше машины в Сочи привлекли к ответственности

В Сочи сотрудники ГИБДД привлекли к административной ответственности водителя, который перевозил енотов на крыше своего автомобиля. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Фото: Игорь Елисеев, Коммерсантъ

Инцидент стал известен после того, как в социальных сетях была опубликована видеозапись с правонарушением. Автоинспекторы остановили нарушителя в Сочи и доставили его в отдел полиции. Выяснилось, что мужчина перевозил животных по просьбе своего знакомого. Чтобы они не повредили салон автомобиля, он посадил их на крышу.

В отношении водителя составили административный протокол. Во время поездки еноты не пострадали.

Алина Зорина

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