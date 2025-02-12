Мэрия Самары возьмет кредиты на 1,25 млрд рублей для погашения долгов

Самарский департамент финансов ищет банк, готовый выдать муниципалитету три кредита. Общая сумма займов должна составить 1,25 млрд руб. Торги объявлены во вторник, 12 февраля. Об этом сообщается на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Речь идет об открытии трех кредитных линий с лимитом задолженности в размере 250, 500 и 500 млн руб. соответственно на срок 365 календарных дней с 20 июня 2025 года. Средства займов планируется потратить на погашение долговых обязательств.

Итоги торгов подведут 24 и 25 февраля. Это не первый случай, когда самарская мэрия пытается взять займ для погашения долга. В последний раз чиновники искали банк для выдачи кредитов на сумму от 500 млн руб. в декабре 2024 года.

Георгий Портнов