Путин посмертно наградил курского подростка за попытку спасти тонувшего друга

Президент Владимир Путин подписал указ о посмертном награждении 16-летнего подростка из Курской области Артема Жердева медалью «За спасение утопающих». Документ опубликован на портале нормативно-правовых актов.

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Фото: пресс-служба президента РФ Владимир Путин

Фото: пресс-служба президента РФ

«За смелые и решительные действия при спасении людей в экстремальных условиях наградить медалью "За спасение погибавших" Жердева Артема Эдуардовича (посмертно)»,— говорится в указе.

Как рассказал врио губернатора Курской области Александр Хинштейн, инцидент произошел летом 2024 года в Октябрьском районе. Артем увидел в реке Сейм Максима Зорина, не умевшего плавать. Его начало уносить течением. «Артем не растерялся, бросился в воду, доплыл до товарища и пытался вытащить их двоих на берег. К сожалению, Максим был гораздо крупнее и тяжелее Артема. Оба мальчика утонули, не сумев выбраться на сушу. Уже позже их тела извлекли сотрудники МЧС»,— рассказал глава региона.

По факту гибели мальчиков курский СКР летом же возбудил уголовное дело о причинении смерти по неосторожности (ч. 3 ст. 109 УК РФ, до четырех лет лишения свободы). О завершении расследования не сообщалось.

Алина Морозова