Жителя Удмуртии обвиняют в незаконном удержании работников скорой

44-летнего жителя Можги обвиняют в незаконном удержании работников скорой медицинской помощи (СМП). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии, в январе к матери фигуранта прибыла бригада скорой помощи, после чего подозреваемый угрожал фельдшеру и водителю кухонным ножом, не давая уйти около 20 минут.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В отношении подозреваемого назначена мера пресечения — подписка о невыезде и психиатрическая судебная экспертиза. За незаконное удержание работников СМП (п.п. «г», «ж» ч. 2 ст.127 УК РФ) предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.