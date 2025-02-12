Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Жителя Удмуртии обвиняют в незаконном удержании работников скорой

44-летнего жителя Можги обвиняют в незаконном удержании работников скорой медицинской помощи (СМП). Как сообщает пресс-служба СУ СК по Удмуртии, в январе к матери фигуранта прибыла бригада скорой помощи, после чего подозреваемый угрожал фельдшеру и водителю кухонным ножом, не давая уйти около 20 минут.

Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

Фото: Пресс-служба СУ СК по Удмуртии

В отношении подозреваемого назначена мера пресечения — подписка о невыезде и психиатрическая судебная экспертиза. За незаконное удержание работников СМП (п.п. «г», «ж» ч. 2 ст.127 УК РФ) предусмотрено наказание до пяти лет лишения свободы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...