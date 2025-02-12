Предприятия рыбохозяйственного комплекса Сочи победили в краевом конкурсе

По итогам работы за 2024 год «Племенной форелеводческий завод "Адлер"» занял первое место в трех номинациях конкурса профессионального мастерства в области животноводства и рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края. Мероприятие проводят каждый год, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба администрации Сочи Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сотрудниц завода Елену Черненко и Светлану Рольян удостоили титулов «Лучший зоотехник-селекционер рыбоводного хозяйства» и «Лучший рыбовод». Наиболее значимой наградой стало первое место в категории «Лучшее рыбоводное хозяйство».

Это предприятие является единственным в России с маточным стадом, состоящим из шести пород форели. В 2024 году объем реализации рыбопосадочного материала увеличился на 23,2% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем реализации товарной рыбы составил 534 тонны, что на 22,8% больше, чем в 2023 году.

В Сочи функционируют 27 рыбоводных участков для товарной аквакультуры, предоставленных 13 предприятиям.

Также в номинации «Лучший бригадир рыболовецкой бригады» победил сочинец Николай Рудаков. Бригада господина Рудакова добыла около 96 тонн водных биоресурсов в 2024 году.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в рамках мероприятия, посвященного Дню животновода Краснодарского края.

Мария Удовик