Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Предприятия рыбохозяйственного комплекса Сочи победили в краевом конкурсе

По итогам работы за 2024 год «Племенной форелеводческий завод "Адлер"» занял первое место в трех номинациях конкурса профессионального мастерства в области животноводства и рыбохозяйственного комплекса Краснодарского края. Мероприятие проводят каждый год, сообщает пресс-служба администрации Сочи.

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Сотрудниц завода Елену Черненко и Светлану Рольян удостоили титулов «Лучший зоотехник-селекционер рыбоводного хозяйства» и «Лучший рыбовод». Наиболее значимой наградой стало первое место в категории «Лучшее рыбоводное хозяйство».

Это предприятие является единственным в России с маточным стадом, состоящим из шести пород форели. В 2024 году объем реализации рыбопосадочного материала увеличился на 23,2% по сравнению с предыдущим годом. Общий объем реализации товарной рыбы составил 534 тонны, что на 22,8% больше, чем в 2023 году.

В Сочи функционируют 27 рыбоводных участков для товарной аквакультуры, предоставленных 13 предприятиям.

Также в номинации «Лучший бригадир рыболовецкой бригады» победил сочинец Николай Рудаков. Бригада господина Рудакова добыла около 96 тонн водных биоресурсов в 2024 году.

Церемония награждения победителей конкурса пройдет в рамках мероприятия, посвященного Дню животновода Краснодарского края.

Мария Удовик

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...