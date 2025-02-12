Судан сообщил о договоренности с РФ о создании базы ВМФ

Судан и Россия пришли к взаимопониманию относительно соглашения о базе военно-морского флота (ВМФ), стороны «обо всем договорились», заявил глава МИД Судана Али Юсеф Шариф по итогам переговоров в Москве с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ Министр иностранных дел России Сергей Лавров (справа) и министр иностранных дел Судана Али Юсеф Шариф

Фото: Глеб Щелкунов, Коммерсантъ

«Мы достигли по этому вопросу взаимопонимания. Поэтому вопрос достаточно простой. Мне нечего добавить. Мы согласились, договорились обо всем»,— сказал Али Юсеф Шариф журналистам (цитата по ТАСС).

Договор между Россией и Суданом о создании на суданской территории пункта материально-технического обслуживания ВМФ РФ был заключен в 2020 году при предыдущем правительстве восточноафриканской страны. С тех пор соглашение так и не было ратифицировано. Согласно документу, максимальная численность личного состава пункта ВМФ РФ — не больше 300 человек. Одновременно на территории Судана должно находиться не больше четырех российских кораблей.

Глава МИД Судана Али Садик Али в марте 2024 года говорил, что ратификацию соглашения планируется рассмотреть после президентских выборов, которые должны были пройти в текущем году. Однако в сентябре выборы отложили до декабря 2026 года.

Лусине Баласян