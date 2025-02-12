Спрос на инвестиционное бриллианты в ВТБ вырос на 60% в 2024 году

По итогам 2024 года в Ростовской области количество сделок по инвестиционным бриллиантам в ВТБ увеличилось на 60%. Об этом сообщает пресс-служба банка ВТБ.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ Фото: Предоставлено пресс-службой ВТБ

Рост интереса к инвестиционным бриллиантам связан с их альтернативой золоту и отменой 20% НДС при покупке актива физлицами у банков в 2022 году. Так, объем портфеля продаж драгоценных камней увеличился на 46% и составил 2,2 млрд руб.

Вице-президент ВТБ Оксана Семененко рекомендует клиентам банка выделять на драгоценные камни от 5% до 10% своего инвестиционного портфеля. «В 2025 году мы ожидаем дальнейший рост интереса инвесторов к драгоценным камням как защитному инструменту, который позволяет хеджировать валютные риски и диверсифицировать свой портфель в долгосрочной перспективе», прогнозирует эксперт.

По данным АЛРОСА, крупные бриллианты за последние два года принесли более 100% доходности в руб. В 2024 году самая крупная сделка была совершена с цветным бриллиантом на сумму свыше 200 млн руб.

Уточняется, что к бриллиантам инвестиционного класса с наивысшим потенциалом относятся бесцветные камни массой от двух карат с высокими характеристиками цвета и качества от D до F от полностью прозрачного до почти бесцветного и чистоты до VVS2 от идеально прозрачных до содержащих очень малые и трудноразличимые включения.

Снежана Стодольская