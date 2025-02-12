Товарный знак «Индюшкин» выкупит «Союзпромптица»

Исключительное право на товарный знак должника ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури» (БПК, выпускал продукцию под брендом «Индюшкин») может купить ООО «Союзпромптица». Об этом сообщил конкурсный управляющий БПК Рустэм Саитгареев в Едином Федеральном реестре сведений о банкротстве.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Колпаков, Коммерсантъ

Компания признана победителем торгов, так как она раньше других участников направило предложение о цене, которая равна начальной — 82 тыс. руб.

ООО «Башкирский птицеводческий комплекс имени М. Гафури», по данным «СПАРК-Интерфакс», зарегистрировано в феврале 2007 года в Мелеузе. Компания признана банкротом, в отношении нее в июне 2019 года открыто конкурсное производство. Предприятие занималось разведением сельскохозяйственной птицы. Бенефициаром компании называли предпринимателя Марселя Юсупова.

ООО «Союзпромптица» зарегистрировано в Мелеузе в августе 2022 года. Компания занимается разведением сельскохозяйственной птицы. Владельцы Евгений Туголуков (45%), по 20% у закрытых паевых инвестиционных фондов «Кварк» и «Ресурс», 10% принадлежит Валентине Галицкой, еще по 2,5% — Алене Баендаевой и Юлии Серых. Выручка в 2023 составила 2,82 млрд руб., чистая прибыль — 880,9 млн руб.

Майя Иванова