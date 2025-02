Вечеринка на катке в парке «Черное озеро», концерт «Мир Гарри Поттера» и фестиваль Hip-Hop Kazan

В День всех влюбленных на катке парка «Черное озеро» будет организована праздничная программа с вечеринкой «Бэйби тунайт». У СGM orchestra запланировано несколько концертов с программами, посвященными творчеству групп Linkin Park и BTS, а также композиторов Эйнауди, Рихтера и Циммера. Послушать мелодии из фильмов о Гарри Поттере в исполнении оркестра можно будет на мультимедийном концерте в Artplay Media. В ДК Химиков состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг», а познакомиться с уличной культурой казанцы смогут на фестивале Hip-Hop Kazan. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран 14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park

Фото: Официальный сайт СGM orchestra 14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park

Фото: Официальный сайт СGM orchestra

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

13 февраля в ГБКЗ имени Сайдашева пройдет концерт, посвященный 90-летию выдающегося татарского певца Ильгама Шакирова. Песни из его репертуара исполнят известные артисты, инструментальный ансамбль Мiras, а также хоровые коллективы, преподаватели и студенты Казанской консерватории. Начало в 18:30, билеты от 450 руб.

14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park. Хиты прозвучат в оркестровом исполнении и будут дополнены световым шоу. Концерт пройдет в детском центре «Экият», начало в 19:00. Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

14 февраля на сцене Tasigo Kazan Palace выступит коллектив JazzPlay и вокалистка Маргарита Симанова. Музыканты исполнят известные джазовые композиции — от Moon River до If I Ain’t Got You. Начало в 19:00, билеты от 3200 руб. (18+)

16 февраля в «Татнефть-арене» группа «Пикник» выступит с программой «Один на один». Зрителям представят песни из нового одноименного альбома, а также музыкальные визитные карточки группы: «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и другие. Начало в 19:00, билеты от 1600 руб. (12+)

17 февраля CGM Orchestra в Татарской филармонии имени Тукая представит программу «Хиты группы BTS для фортепиано и струнных», где прозвучат песни группы BTS — феномена корейской поп-музыки. Начало в 18:30, билеты от 800 руб. (6+) А 18 февраля CGM Orchestra здесь же исполнит программу «Шедевры неоклассики: Эйнауди, Рихтер, Циммер». Зрители смогут насладиться музыкой трех великих мастеров жанра и погрузятся в атмосферу неоклассической музыки. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

19 февраля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт «Мир Гарри Поттера» с мелодиями из фильмов о волшебнике в исполнении оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Темы музыкальных и мультимедийных эпизодов будут демонстрироваться на экранах. Начало в 19:00, билеты 1700 руб. (12+)

Вверх

Какие спектакли посмотреть

13 февраля в КРК «Пирамида» покажут музыкальный спектакль «Евгений Онегин» по произведению Пушкина. Классический сюжет дополнен комментариями к роману — острыми, парадоксальными, современными. В постановке участвуют известные российские актеры Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Алиса Гребенщикова. Начало в 19:00, билеты от 3300 руб. (12+)

13 февраля театральная площадка MO представляет спектакль «Картотека» по одноименной пьесе классика польского авангарда Тадауша Ружевича. По сюжету к главному герою, лежащему в постели, постоянно приходят люди из прошлого и будущего и ведут с ним диалог. Начало в 19:00, билеты 1200 руб. (16+)

14 февраля на сцене ДК Химиков покажут постановку Казанского ТЮЗа: комедию в стиле немого кино «Свадьба с генералом». По сюжету главный герой женится на дочери отставного коллежского регистратора Любочке и ставит условие — на их свадьбе пренепременно должен присутствовать настоящий генерал. Начало в 18:30, билеты от 450 руб. (12+)

14 и 15 февраля в ТЮЗе имени Кариева покажут спектакль «Шайтан. Он. Она». Татарская народная сказка о шайтане и его дочери рассказывает, как любовь победила страшную и злую силу. В постановке Булата Гатауллина сказка превращается в захватывающий хоррор, с использованием этнографических материалов и специально написанной музыки. Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

15 февраля в 18:00 в театре Камала можно будет посмотреть спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменитьСЯ или остаться верным самому себе. Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

16 февраля в Татарской филармонии имени Тукая популярная актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Рутберг представит моноспектакль, посвященный поэту Николаю Гумилеву. Зрителей ждет погружение в атмосферу Серебряного века — начало эпохи катаклизмов и великих потрясений. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

16 февраля на сцене театральной площадки MON покажут детский спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна — эдакого льва Бонифация из мультика, которого все время окружают дети. Зрители включаются в действие, наполненное выдумками, веселыми аттракционами и играми. Начало в 19:00. Билеты от 300 руб. (6+)

19 февраля в театре им. Камала будет показан уже ставшая классикой эстрадно-джазовая комедия «Мэхэббэт FM / Мэхэббэт FM», сюжет которого рассказывает об отношениях двух главных героев, работающих на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, но понимают это не сразу. Начало постановки в 19:00, билеты от 360 руб. (12+)

Вверх

Что смотреть в кино

14 февраля в прокат выходит российская драма о великом русском поэте Александре Пушкине. Роль поэта исполнил актер Юрий Борисов. Пушкин молод, дерзок и любим публикой, но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. (12+)

Фильм «Сент-Экзюпери» посвящен биографии писателя Антуана де Сент-Экзюпери, который, будучи пилотом французской авиапочты в Аргентине, отправляется на поиски пропавшего в Андах друга и компаньона Анри Гийоме. Путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц». (18+)

Вверх

Чем заняться еще

13 февраля в Stand Up Kazan выступит Вадим Постильный — участник проекта «Stand Up» на ТНТ, Прожарка, Roast Battle от Labelcom, «Книжный клуб», «Разгоны» и другие. Начало в 21:30, стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

14 февраля, в День всех влюбленных, на катке в парке «Черное озеро» пройдет вечеринка «Бэйби тунайт» от команды бара «Соль». На вечеринке будут звучать хиты золотой эпохи MTV и не только. За пультом — резиденты бара Rin и Reenat. Начало в 18:00, вход свободный.

14 февраля на «Свияжских холмах» устроят вечеринку TABOR Apres-ski. В программе: диджей-сеты от студентов и преподавателей Scratch DJ School и фудкорт. Начало в 18:00. Вход свободный.

15 февраля с 12:00 до 19:00 в ДК Химиков состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг». В программе события: гаражная распродажа, маркет экотоваров, мастер-классы и другие активности. Также на фестивале будут принимать одежду в хорошем состоянии на благотворительность и вторсырье на переработку. Вход свободный.

15 и 16 февраля в Казани пройдет фестиваль Hip-Hop Kazan. В «Ураме» и Казанском цирке состоятся соревнования между танцорами, битмейкерами и велосипедистами, запланированы мастер-классы, образовательная программа и показ документального фильма. Для зрителей стоимость входа 800 руб.

16 февраля в 15:00 В Галерее современного искусства покажут документальный фильм «Марсель Дюшан. Искусство возможного», посвящённый жизни и творческому пути одного из самых провокационных художников XX века. Перед показом культуролог, старший научный сотрудник ГМИИ РТ Алиса Хрусталева расскажет, каким образом идеи Марселя Дюшана повлияли на поп-арт, реди-мейд, акционизм и современную художественную практику. Билет стоит 350 руб. (16+)

16 февраля в 16:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Гаяз Исхаки путешествует и познает заграничный мир» в рамках цикла «Татмодернизм». Заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время», публицист Радиф Кашапов расскажет о жизни Гаяза Исхаки и интересных фактах из его дневников — заметок из путешествий по России, Японии, Турции и не только. Стоимость билета — 300 руб. (16+)

19 февраля на театральной площадке MO кинокритик Адиля Хайбуллина на лекции «Абсурд в кинематографе» на примере кино Алексея Балабанова, Роя Андерсона, Терри Джонса и анимации порассуждает, что же скрывается за абсурдистским кино и почему оно всегда так актуально. Начало в 19:00, билет стоит 500 руб. (18+)

Гузель Ахметгалиева

Вверх