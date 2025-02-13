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Вечеринка на катке в парке «Черное озеро», концерт «Мир Гарри Поттера» и фестиваль Hip-Hop Kazan

Куда сходить в Казани с 13 по 19 февраля

В День всех влюбленных на катке парка «Черное озеро» будет организована праздничная программа с вечеринкой «Бэйби тунайт». У СGM orchestra запланировано несколько концертов с программами, посвященными творчеству групп Linkin Park и BTS, а также композиторов Эйнауди, Рихтера и Циммера. Послушать мелодии из фильмов о Гарри Поттере в исполнении оркестра можно будет на мультимедийном концерте в Artplay Media. В ДК Химиков состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг», а познакомиться с уличной культурой казанцы смогут на фестивале Hip-Hop Kazan. Подробнее — в афише «Ъ».

Где послушать музыку

Какие спектакли посмотреть

14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park

14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park

Фото: Официальный сайт СGM orchestra

14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park

Фото: Официальный сайт СGM orchestra

Что смотреть в кино

Чем заняться еще

Где послушать музыку

13 февраля в ГБКЗ имени Сайдашева пройдет концерт, посвященный 90-летию выдающегося татарского певца Ильгама Шакирова. Песни из его репертуара исполнят известные артисты, инструментальный ансамбль Мiras, а также хоровые коллективы, преподаватели и студенты Казанской консерватории. Начало в 18:30, билеты от 450 руб.

14 февраля СGM orchestra представит трибьют, посвященный музыке группы Linkin Park. Хиты прозвучат в оркестровом исполнении и будут дополнены световым шоу. Концерт пройдет в детском центре «Экият», начало в 19:00. Стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

14 февраля на сцене Tasigo Kazan Palace выступит коллектив JazzPlay и вокалистка Маргарита Симанова. Музыканты исполнят известные джазовые композиции — от Moon River до If I Ain’t Got You. Начало в 19:00, билеты от 3200 руб. (18+)

16 февраля в «Татнефть-арене» группа «Пикник» выступит с программой «Один на один». Зрителям представят песни из нового одноименного альбома, а также музыкальные визитные карточки группы: «Египтянин», «Королевство кривых», «Сияние» и другие. Начало в 19:00, билеты от 1600 руб. (12+)

17 февраля CGM Orchestra в Татарской филармонии имени Тукая представит программу «Хиты группы BTS для фортепиано и струнных», где прозвучат песни группы BTS — феномена корейской поп-музыки. Начало в 18:30, билеты от 800 руб. (6+) А 18 февраля CGM Orchestra здесь же исполнит программу «Шедевры неоклассики: Эйнауди, Рихтер, Циммер». Зрители смогут насладиться музыкой трех великих мастеров жанра и погрузятся в атмосферу неоклассической музыки. Начало в 18:30, стоимость билетов — от 1000 руб. (12+)

19 февраля в Центре цифрового искусства Artplay Media состоится мультимедийный концерт «Мир Гарри Поттера» с мелодиями из фильмов о волшебнике в исполнении оркестра под руководством Дмитрия Чиркова. Темы музыкальных и мультимедийных эпизодов будут демонстрироваться на экранах. Начало в 19:00, билеты 1700 руб. (12+)

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Какие спектакли посмотреть

13 февраля в КРК «Пирамида» покажут музыкальный спектакль «Евгений Онегин» по произведению Пушкина. Классический сюжет дополнен комментариями к роману — острыми, парадоксальными, современными. В постановке участвуют известные российские актеры Сергей Чонишвили, Даниил Страхов и Алиса Гребенщикова. Начало в 19:00, билеты от 3300 руб. (12+)

13 февраля театральная площадка MO представляет спектакль «Картотека» по одноименной пьесе классика польского авангарда Тадауша Ружевича. По сюжету к главному герою, лежащему в постели, постоянно приходят люди из прошлого и будущего и ведут с ним диалог. Начало в 19:00, билеты 1200 руб. (16+)

14 февраля на сцене ДК Химиков покажут постановку Казанского ТЮЗа: комедию в стиле немого кино «Свадьба с генералом». По сюжету главный герой женится на дочери отставного коллежского регистратора Любочке и ставит условие — на их свадьбе пренепременно должен присутствовать настоящий генерал. Начало в 18:30, билеты от 450 руб. (12+)

14 и 15 февраля в ТЮЗе имени Кариева покажут спектакль «Шайтан. Он. Она». Татарская народная сказка о шайтане и его дочери рассказывает, как любовь победила страшную и злую силу. В постановке Булата Гатауллина сказка превращается в захватывающий хоррор, с использованием этнографических материалов и специально написанной музыки. Стоимость билетов — от 400 руб. (12+)

15 февраля в 18:00 в театре Камала можно будет посмотреть спектакль «Дуслар ыелган ирд» / «Чертов тост» по пьесе классика татарской драматургии Туфана Миннуллина. Режиссер Лилия Ахметова по-новому открывает мир миннулинской драмы для нового поколения зрителей. Героям постановки предстоит решить: изменитьСЯ или остаться верным самому себе. Стоимость билетов — от 330 руб. (16+)

16 февраля в Татарской филармонии имени Тукая популярная актриса театра и кино, народная артистка России Юлия Рутберг представит моноспектакль, посвященный поэту Николаю Гумилеву. Зрителей ждет погружение в атмосферу Серебряного века — начало эпохи катаклизмов и великих потрясений. Начало в 17:00, стоимость билетов — от 500 руб. (16+)

16 февраля на сцене театральной площадки MON покажут детский спектакль «Жизнь Н» про бродячего артиста-клоуна — эдакого льва Бонифация из мультика, которого все время окружают дети. Зрители включаются в действие, наполненное выдумками, веселыми аттракционами и играми. Начало в 19:00. Билеты от 300 руб. (6+)

19 февраля в театре им. Камала будет показан уже ставшая классикой эстрадно-джазовая комедия «Мэхэббэт FM / Мэхэббэт FM», сюжет которого рассказывает об отношениях двух главных героев, работающих на радио. Он — ди-джей, она — звукорежиссер. Они любят друг друга, но понимают это не сразу. Начало постановки в 19:00, билеты от 360 руб. (12+)

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Что смотреть в кино

14 февраля в прокат выходит российская драма о великом русском поэте Александре Пушкине. Роль поэта исполнил актер Юрий Борисов. Пушкин молод, дерзок и любим публикой, но ни высокие покровители, ни верные друзья, ни известность не могут отвести от него злой рок — ссылки, дуэли, безденежье. Пока однажды он не встречает ту самую, единственную, кто осветит его жизнь и станет его судьбой. (12+)

Фильм «Сент-Экзюпери» посвящен биографии писателя Антуана де Сент-Экзюпери, который, будучи пилотом французской авиапочты в Аргентине, отправляется на поиски пропавшего в Андах друга и компаньона Анри Гийоме. Путешествие не только меняет его, но и вдохновляет на создание всемирно известной книги «Маленький принц». (18+)

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Чем заняться еще

13 февраля в Stand Up Kazan выступит Вадим Постильный — участник проекта «Stand Up» на ТНТ, Прожарка, Roast Battle от Labelcom, «Книжный клуб», «Разгоны» и другие. Начало в 21:30, стоимость билетов — от 800 руб. (18+)

14 февраля, в День всех влюбленных, на катке в парке «Черное озеро» пройдет вечеринка «Бэйби тунайт» от команды бара «Соль». На вечеринке будут звучать хиты золотой эпохи MTV и не только. За пультом — резиденты бара Rin и Reenat. Начало в 18:00, вход свободный.

14 февраля на «Свияжских холмах» устроят вечеринку TABOR Apres-ski. В программе: диджей-сеты от студентов и преподавателей Scratch DJ School и фудкорт. Начало в 18:00. Вход свободный.

15 февраля с 12:00 до 19:00 в ДК Химиков состоится фестиваль разумного потребления «КультТорг». В программе события: гаражная распродажа, маркет экотоваров, мастер-классы и другие активности. Также на фестивале будут принимать одежду в хорошем состоянии на благотворительность и вторсырье на переработку. Вход свободный.

15 и 16 февраля в Казани пройдет фестиваль Hip-Hop Kazan. В «Ураме» и Казанском цирке состоятся соревнования между танцорами, битмейкерами и велосипедистами, запланированы мастер-классы, образовательная программа и показ документального фильма. Для зрителей стоимость входа 800 руб.

16 февраля в 15:00 В Галерее современного искусства покажут документальный фильм «Марсель Дюшан. Искусство возможного», посвящённый жизни и творческому пути одного из самых провокационных художников XX века. Перед показом культуролог, старший научный сотрудник ГМИИ РТ Алиса Хрусталева расскажет, каким образом идеи Марселя Дюшана повлияли на поп-арт, реди-мейд, акционизм и современную художественную практику. Билет стоит 350 руб. (16+)

16 февраля в 16:00 в Центре современной культуры «Смена» пройдет лекция «Гаяз Исхаки путешествует и познает заграничный мир» в рамках цикла «Татмодернизм». Заместитель главного редактора интернет-газеты «Реальное время», публицист Радиф Кашапов расскажет о жизни Гаяза Исхаки и интересных фактах из его дневников — заметок из путешествий по России, Японии, Турции и не только. Стоимость билета — 300 руб. (16+)

19 февраля на театральной площадке MO кинокритик Адиля Хайбуллина на лекции «Абсурд в кинематографе» на примере кино Алексея Балабанова, Роя Андерсона, Терри Джонса и анимации порассуждает, что же скрывается за абсурдистским кино и почему оно всегда так актуально. Начало в 19:00, билет стоит 500 руб. (18+)

Гузель Ахметгалиева

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