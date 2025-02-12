На жителя Ростовской области завели уголовное дело за избиение участкового

В отношении жителя Морозовского района возбуждено уголовное дело за применение насилия в отношении представителя власти (ч. 1 ст. 318 УК РФ). Об этом сообщает пресс-служба СУ СК России по региону.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ Фото: Екатерина Аболмасова, Коммерсантъ

В декабре 2023 года обвиняемый, будучи в состоянии алкогольного опьянения, нанес своему знакомому множественные удары руками и палкой по различным частям тела. С телесными повреждениями мужчина обратился в медицинское учреждение. В марте 2024 года злоумышленник вновь попытался совершить противоправные действия в отношении пострадавшего. Прибывшему для пресечения правонарушения участковому уполномоченному полиции, злоумышленник нанес телесное повреждение.

Также обвиняемый, будучи ранее осужденным за кражу, не соблюдал административные ограничения, установленные судебным решением.

Также в отношении обвиняемого возбуждено уголовное дело за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью (п. «г, з» ч. 2 ст. 112 УК РФ) и уклонение от административного надзора (ч. 2 ст. 314.1 УК РФ).

Ева Китаева