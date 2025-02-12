Россельхозбанк готов нарастить льготную поддержку аграриев Кубани и Адыгеи

В 2025 году Краснодарский региональный филиал Россельхозбанка принял уже более 180 заявок на сумму 4,5 млрд рублей на получение льготного кредитования для направления в Министерство сельского хозяйства. Особое внимание банк уделит поддержке среднего, малого и микробизнеса. Об этом заявил директор Краснодарского регионального филиала РСХБ Евгений Ковалев.

Селекция, генетика, сезонно-полевые работы (СПР), молочное скотоводство являются одним из приоритетных направлений льготного кредитования в 2025 году, заявки на этот вид деятельности будут приниматься в первоочередном порядке, ставка составит 8,3%*. Реестр из более чем 170 субъектов агробизнеса, претендующих на получение кредитов с господдержкой, направлен Краснодарским филиалом в Министерство сельского хозяйства РФ.

«Россельхозбанк вот уже 25 лет остается надежным партнером аграриев. 70% кредитов в прошлом году фермеры получили именно у нас. В условиях действия высокой ключевой ставки банк, как никакой другой, понимает всю полноту ответственности за своевременное финансирование посевной и готов при необходимости увеличить объемы льготного кредитования», – отметил Евгений Борисович.

Агропромышленные комплексы Кубани и Адыгеи в 2024 году были профинансированы Россельхозбанком на 62 млрд рублей, что на 14% больше, чем годом ранее: львиную долю — 53,1 млрд рублей (+13%) — получили аграрии, а предприятия перерабатывающей промышленности нарастили объемы на 2 млрд рублей (+39%). В силу того, что основным направлением деятельности аграриев Кубани и Адыгеи является растениеводство, от общего выданного объема в 16,2 млрд рублей льготных кредитных средств 10,2 млрд — направлены на СПР.

Кроме того, в 2024 году при поддержке Россельхозбанка на территории Краснодарского края были завершены крупные инвестпроекты — строительство, реконструкция и модернизация объектов сахарного завода в Павловском районе (бюджет проекта 1,3 млрд рублей), форелеводческого племзавода в Адлере (бюджет проекта 720 млн рублей), закладка сада площадью 112 га в Динском районе (на 460 млн руб.).

В целом же за 2024 год РСХБ предоставил агросектору России более 2,05 трлн рублей, увеличив выдачи на 21,5% к аналогичному периоду 2023 года. Каждый третий рубль аграрии получили на льготных условиях — 717,4 млрд рублей, прирост за год – на 27,4%.

На сезонные работы РСХБ выделил 849,8 млрд рублей (+3,3%), в том числе свыше половины — 432,3 млрд рублей — по льготной ставке (+36,1%).

*При условии действия ключевой ставки ЦБ РФ в 21%.

Генеральная лицензия Банка России № 3349 от 12.08.2015 г.

АО «Россельхозбанк». www.rshb.ru