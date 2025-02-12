Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Завтра в Татарстане ожидается снег, туман и ветер до 14 м/с

Завтра, 13 февраля, на территории республики ожидается небольшой снег, ночью — ветер со скоростью до 14 м/с и в отдельных районах туман. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12, а днем от 3 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

В Казани ночью и днем местами ожидается небольшой снег. Ветер западный со скоростью 5–10 м/с, местами порывами до 13 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от 7 до 9 градусов ниже нуля. Днем максимальная температура воздуха будет достигать от 4 до 6 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

Артём Дергунов

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...