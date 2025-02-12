Завтра в Татарстане ожидается снег, туман и ветер до 14 м/с

Завтра, 13 февраля, на территории республики ожидается небольшой снег, ночью — ветер со скоростью до 14 м/с и в отдельных районах туман. Об этом сообщает Гидрометцентр Татарстана.

Температура воздуха ночью составит от 7 до 12, а днем от 3 до 8 градусов ниже нуля. На дорогах гололедица.

В Казани ночью и днем местами ожидается небольшой снег. Ветер западный со скоростью 5–10 м/с, местами порывами до 13 м/с.

Температура воздуха в ночные часы составит от 7 до 9 градусов ниже нуля. Днем максимальная температура воздуха будет достигать от 4 до 6 градусов ниже нуля. На дорогах возможна гололедица.

Артём Дергунов