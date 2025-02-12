На компанию из Марий Эл возбудили дело за уклонение от уплаты 37 млн рублей налогов

В Республике Марий Эл возбудили уголовное дело по факту уклонения руководством коммерческой организации от уплаты налогов на 37 млн руб. Информация об этом опубликована в Telegram-канале следственного комитета республики.

По версии следствия, с октября 2022 года по март 2023 года руководство строительной компании в Волжске уклонилось от уплаты налога на добавленную стоимость на сумму более 37 млн руб., путем внесения ложных данных в налоговую декларацию.

Следственные органы возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 199 УК РФ (уклонение от уплаты налогов, подлежащих уплате организацией, в крупном размере).

Влас Северин