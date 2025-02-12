В Кургане с виновных в некачественном ремонте дороги взыскали ущерб

Курганский городской суд удовлетворил требования прокурора о взыскании ущерба с руководителей МКУ «Управление капитального строительства» и АО «Варгашинское предприятие по строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог» («Варгашинское ДРСП»). Ответчики должны выплатить 885 тыс. руб. из-за некачественного ремонта дороги. Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Курганской области.

По данным ведомства, в марте 2020 года был заключен контракт между муниципальным учреждением и подрядчиком для выполнения работ на улице Мальцева в Кургане. Построенная дорога оказалась некачественной. Однако директор АО «Варгашинское ДРСП» подписал недостоверные акты о выполненных работах и затратах на них, а руководитель курганского управления капстроительства принял и оплатил их. Ущерб государству составил 885 тыс. руб.

Суд также признал обвиняемых виновными в превышении должностных полномочий.