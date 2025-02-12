Краснокамский мэр нашел замену уволенному по требованию прокуратуры чиновнику

Новым первым замглавы Краснокамского округа стал Равиль Петров. Его кандидатура в минувший понедельник была представлена на аппаратном совещании главой Краснокамска Игорем Быкаризом, сообщил «Ъ-Прикамье» источник, близкий к муниципальной власти.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Равиль Петров

Фото: Вечерний Краснокамск Равиль Петров

Фото: Вечерний Краснокамск

Господин Петров работал с 2012 года в департаменте имущественных отношений Перми консультантом отдела договоров, в конце 2018 года возглавил комитет по управлению земельными и имущественными отношениями Краснокамска, в 2023 году покинул пост в связи с переходом в структуры ЛУКОЙЛа.

Равиль Петров занял должность, которая стала вакантной в конце 2024 года. Тогда Краснокамский, а потом и Пермский краевой суд поддержали требование прокуратуры об увольнении первого замглавы Антона Максимчука в связи с утратой доверия. В суд обратился прокурор Краснокамска. Основанием для этого стали допущенные краснокамским чиновником нарушения антикоррупционного законодательства.

Кроме того, администрацию Краснокамского округа покинула замглавы по социальному развитию Ильсия Мансурова. Она начала работать в команде Игоря Быкариза еще 20 лет назад, когда он возглавлял Уинский район. Экс-чиновница сейчас вышла на пенсию. И. о. замглавы администрации Краснокамского округа по социальному развитию назначена Наталья Леушканова, до недавнего времени работавшая начальником управления системы образования.