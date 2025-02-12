Где жители Удмуртии могут получить СберКарту Ветерана

СберКарту Ветерана можно оформить и получить в 61 бизнес-офисах и операционных офисах Сбербанка, расположенных в Ижевске и районах Удмуртии. Для этого потребуется только паспорт, номер СНИЛС, бумажное удостоверение ветерана боевых действий или справка об участии в специальной военной операции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ Фото: Мария Бакланова, Коммерсантъ

СберКарта Ветерана является аналогом бумажного удостоверения ветерана боевых действий и обладает всеми преимуществами дебетовой СберКарты.

«Электронный документ ветерана боевых действий заменит бумажное удостоверение. Он интегрирован в банковскую карту, благодаря чему доступ к государственной поддержке станет еще удобнее. На СберКарту Ветерана можно зачислять денежные пособия, федеральные и региональные социальные выплаты, а также пользоваться льготами и скидками. Помимо этого, карта подходит для стандартных финансовых операций: оплаты услуг, денежных переводов и накопления средств. Без комиссии можно обналичивать средства через банкоматы Сбербанка, оплачивать товары и услуги, а также накапливать бонусы СберСпасибо. Карты можно получить более чем в шестидесяти отделениях Банка, по всей Республике, что очень удобно»,— рассказал управляющий Удмуртским отделением Сбербанка Арсений Колобов.

Адреса офисов Сбербанка в Удмуртии, в которых можно оформить и получить СберКарту Ветерана:

Город Ижевск, Улица Красноармейская, Дом 138

Город Ижевск, Улица Клубная, Дом 27

Город Ижевск, Улица Удмуртская, Дом 231

Город Ижевск, Улица Азина, Дом 143

Город Ижевск, Улица Ленина, Дом 6

Город Ижевск, Улица Школьная, Дом 39

Город Ижевск, Шоссе Воткинское, Дом 34

Город Ижевск, Улица Удмуртская, Дом 265 корпус 1

Город Ижевск, Улица Кирова, Дом 5

Город Ижевск, Улица Ворошилова, Дом 53

Город Ижевск, Улица Кирова, Дом 109, 109А

Город Ижевск, Улица Молодежная, Дом 33, 35

Город Ижевск, Улица Петрова, Дом 8А

Город Ижевск, Улица Ленина, Дом 152

Город Ижевск, Улица Клубная, Дом 59

Город Ижевск, Улица Пушкинская, Дом 157

Город Ижевск, Улица Пушкинская, Дом 281

Город Ижевск, Улица Труда, Дом 50А

Город Ижевск, Улица Гагарина, Дом 27Б

Город Ижевск, Улица Репина, Дом 30

Город Ижевск, Улица Восточная, Дом 8А

Город Ижевск, Улица 9 Января, Дом 215

Город Сарапул, Улица Азина, Дом 33

Город Сарапул, Улица Ленина, Дом 1

Город Сарапул, Улица Электрозаводская, Дом 1

Город Сарапул, Улица 20 лет Победы, Дом 1А

Город Воткинск, Улица Спорта, Дом 8

Город Воткинск, Улица Победы, Дом 7

Город Воткинск, Улица Привокзальная, Дом 1

Город Воткинск, Улица Луначарского, Дом 20А

Город Воткинск, Улица Орджоникидзе, Дом 8

Город Глазов, Улица Калинина, Дом 4

Город Глазов, Улица Мира, Дом 24

Город Глазов, Улица Кирова, Дом 7

Город Глазов, Улица Сибирская, Дом 21

Город Камбарка, Улица Ленина, Дом 60

Город Можга, Улица Наговицына, Дом 64

Город Можга, Улица Труда, Дом 28

Село Завьялово, Улица Чкалова, Дом 22

Село Малая Пурга, Улица Пионерская, Дом 43

Село Якшур-Бодья, Улица Пушиной, Дом 109

Поселок Игра, Улица Советская, Дом 37

Село Дебесы, Улица Советская, Дом 80

Село Сигаево, Улица Советская, Дом 71

Село Каракулино, Улица Каманина, Дом 15

Село Киясово, Улица Советская, Дом 2

Поселок Новый, Улица Центральная, Дом 5

Село Шаркан, Улица Советская, Дом 30

Село Юкаменское, Улица Победы, Дом 1Б

Поселок Яр, Улица Колхозная, Дом 1

Поселок Балезино, Улица Энгельса, Дом 5

Поселок Кез, Улица Советская, Дом 9

Село Красногорское, Улица Ленина, Дом 64

Село Алнаши, Переулок Пионерский, Дом 3

Село Грахово, Улица Колпакова, Дом 20

Поселок Кизнер, Улица Красная, Дом 21

Поселок Ува, Улица Пушкина, Дом 36

Село Селты, Улица Юбилейная, Дом 11А

Село Сюмси, Улица Советская, Дом 47А

Село Вавож, Улица Интернациональная, Дом 44А

Глазовский район, с. Понино, ул.Коммунальная, 5

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