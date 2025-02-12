В аэропорту Сочи открыли стойку «Бюро находок»

С февраля 2025 года в аэропорту Сочи начала работать стойка «Бюро находок», которая теперь отдельно занимается поиском забытых вещей, в то время как розыск багажа осуществляется другим сервисом. Об этом сообщает пресс-служба воздушной гавани курорта в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал аэропорта Сочи Фото: Telegram-канал аэропорта Сочи

Стойка нового сервиса расположена в зоне ожидания прилета внутренних рейсов на первом этаже аэровокзала и работает круглосуточно. Тарифы на хранение необходимо уточнить у оператора.

Пассажирам, которые потеряли свои вещи, необходимо обратиться по номеру телефона Pack&Fly. Если сотрудник подтвердит, что вещь поступила в «Бюро находок», то ему подскажут, как ее забрать.

Ранее эти функции выполняло специализированное подразделение службы организации перевозок. Пассажиры могли обращаться в «Комнату розыска багажа» как лично, так и по телефону или электронной почте.

Мария Удовик