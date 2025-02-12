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Уральские предприятия представят инновационные разработки на «Иннопроме-2025»

Инновационные разработки предприятий Свердловской области будут представлены на Международной промышленной выставке «Иннопром-2025», сообщили в правительстве Свердловской области.

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024"

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

Международная промышленная выставка "Иннопром-2024"

Фото: Марина Молдавская, Коммерсантъ

«Губернатор Евгений Куйвашев поставил задачу представить на “Иннопроме-2025” главные проекты и инициативы региона, способствующие укреплению технологического и экономического суверенитета России»,— отметил министр инвестиций и развития Вадим Третьяков.

Достижения региона в сфере автоматизации и цифровизации промышленного производства будут отражены на стенде Свердловской области. Его планируют сделать двухэтажным, что позволит разместить интерактивную зону и организовать деловую программу.

Общая деловая программа «Иннопрома» в 2025 году будет посвящена промышленной инфраструктуре, производительности труда, подготовке кадров, внедрению новейших технологий для развития умных городов будущего. Кроме того, на выставке будут освещены темы кибербезопасности в промышленности и внедрения беспилотных технологий и искусственного интеллекта в машиностроение.

Напомним, в прошлом году темой выставки стала «Технологическое партнерство: формируя образ будущего». Тогда она впервые заняла все 4 павильона «Екатеринбург-ЭКСПО», общая площадь экспозиции составила 50 тыс. кв. м. Страной-партнером стали ОАЭ, всего были представлены стенды 24 субъектов России и 11 стран, участие приняли около 600 компаний.

Полина Щуцкая

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